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  1. В Україні

У медзакладах будуть створені наглядові ради: кого до них залучатимуть

07:38, 23 листопада 2023
Наглядові ради допоможуть створити умови для захисту прав пацієнтів і медиків, а також для підзвітності й прозорості діяльності керівника медичної установи.
У медзакладах будуть створені наглядові ради: кого до них залучатимуть
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Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що Кабмін врегулював порядок створення наглядових рад у медичних закладах, до складу яких залучатимуть представників громадськості, передає Урядовий портал.

Зазначається, що наглядові ради будуть створені у тих лікарнях, що надають спеціалізовану медичну допомогу та мають укладені контракти із НСЗУ.

Створення ефективних наглядових рад є продовженням процесу автономізації медзакладів і реформи децентралізації. Рішення про створення таких рад прийматиме власник медзакладу.

Наглядові ради допоможуть створити умови для захисту прав пацієнтів і медиків, а також для підзвітності й прозорості діяльності керівника медичної установи. Їх функціонування при медзакладах сприятиме наданню якісної та доступної медичної допомоги пацієнтам. Також створення наглядових рад забезпечить реалізацію прав пацієнтів і працівників медзакладу та сприятиме ефективній реалізації прав власника на управління закладом.

Окрім того, залучення представників громадськості до наглядових рад забезпечить ефективне стратегічне планування та розвиток, професійний менеджмент і незалежний аудит. До складу наглядової ради кожного медзакладу має входити не менше ніж 50% представників громадськості.

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