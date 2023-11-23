В медучреждениях будут созданы наблюдательные советы: кого к ним будут привлекать

Наблюдательные советы помогут создать условия для защиты прав пациентов и медиков, а также подотчетности и прозрачности деятельности руководителя медицинского учреждения.

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что Кабмин урегулировал порядок создания наблюдательных советов в медицинских учреждениях, в состав которых будут привлекаться представители общественности, передает Правительственный портал.

Отмечается, что наблюдательные советы будут созданы в больницах, которые оказывают специализированную медицинскую помощь и имеют заключенные контракты с НСЗУ.

Создание эффективных наблюдательных советов является продолжением процесса автономизации медучреждений и реформы децентрализации. Решение о создании таких советов будет принимать владелец медучреждения.

Наблюдательные советы помогут создать условия для защиты прав пациентов и медиков, а также подотчетности и прозрачности деятельности руководителя медицинского учреждения. Их функционирование при медучреждениях будет способствовать оказанию качественной и доступной медицинской помощи пациентам. Также создание наблюдательных советов обеспечит реализацию прав пациентов и работников медучреждения и будет способствовать эффективной реализации прав владельца на управление заведением.

Кроме того, привлечение представителей общественности в наблюдательные советы обеспечит эффективное стратегическое планирование и развитие, профессиональный менеджмент и независимый аудит. В состав наблюдательного совета каждого медучреждения должно входить не менее 50% представителей общественности.

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