Колокольню Киево-Печерской лавры впервые за 30 лет открыли для туристов

Теперь все желающие могут подняться к верхушке Лавры, чтобы увидеть Киев с самой высокой точки.

Фото: hromadske.ua

В Киеве впервые за 30 лет для туристов была открыта колокольня Киево-Печерской лавры. Об этом заявил директор Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко, передает hromadske.

В прошлом месяце на колокольне была реставрация, что позволило открыть доступ к третьему ярусу сооружения. Теперь все киевляне и гости столицы могут подняться к верхушке Лавры, чтобы увидеть город с самой высокой точки.

Следует отметить, что высота колокольни составляет 96,5 метров. Это самое высокое религиозное сооружение столицы.

Напомним, предварительный ремонт на колокольне проводился в 2011–2012 годах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.