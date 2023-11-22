Дзвіницю Києво-Печерської лаври вперше за 30 років відкрили для туристів

Тепер всі охочі можуть піднятися до верхівки Лаври, щоб побачити Київ із найвищої точки.

Фото: hromadske.ua

В Києві вперше за тридцять років для туристів була відкрита дзвіниця Києво-Печерської лаври. Про це заявив директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко, передає hromadske.

У минулому місяці на дзвіниці була реставрація, що дозволило відкрити доступ до 3-го ярусу споруди. Тепер всі кияни та гості столиці можуть піднятися до верхівки Лаври, щоб побачити місто із найвищої точки.

Варто зазначити, що висота дзвіниці складає 96,5 метрів. Це найвища релігійна споруда столиці.

Нагадаємо, попередній ремонт на дзвіниці проводили у 2011–2012 роках.

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