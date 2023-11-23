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Привласнили квартиру, а власницю відправили до спеціалізованого закладу: у Києві судитимуть шахраїв

07:19, 23 листопада 2023
У Києві судитимуть зловмисників, які незаконно привласнили квартиру та намагалися силоміць вивезти власницю до спеціалізованого закладу.
Привласнили квартиру, а власницю відправили до спеціалізованого закладу: у Києві судитимуть шахраїв
Джерело фото: поліція Києва
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У Києві судитимуть зловмисників, які намагалися шахрайським шляхом привласнили квартиру та незаконно вивезти її власницю до спеціалізованого закладу проти її волі. Фігурантів затримали «на гарячому». Ними виявилися місцеві мешканці, 1976, 1977 та 1989 років народження, – повідомляє поліція Києва.

Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт було направлено до суду. Підозрюваним загрожує від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі, в залежності від їхньої ролі у протиправній діяльності.

За даними поліції, організатор та його спільник здійснили підробку паспорта пенсіонерки та незаконно отримали на себе право представляти її інтереси у державних органах та розпоряджатись її нерухомістю. Потім один з зловмисників вигадав угоду про продаж квартири своєму родичу, але ця операція була лише частиною плану звільнення квартири для подальшого продажу. Щоб швидше втілити свої наміри, вони вирішили вивести жінку з квартири проти її волі, а потім помістити до спеціалізованого закладу. Для цієї частини плану вони використовували двох чоловіків, які представилися як лікарі швидкої допомоги. Однак поліція встигла зупинити зловмисників, як тільки вони почали вивозити жінку з будинку.

Під час обшуків правоохоронці вилучили речові докази, які підтвердили злочинну діяльність затриманих. Усіх чотирьох фігурантів затримали, зараз один з них перебуває під вартою, інший вийшов під заставу, а двоє інших - під домашнім арештом.

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