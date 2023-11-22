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Заступників керівників апаратів в судах, де кількість працівників не перевищує 75 осіб, поки що звільняти не потрібно – ДСА

Рада суддів України досягла компромісу з ДСА, але рішення Вищої ради правосуддя поки що немає.

ВРП розглянула скаргу судді Києво-Святошинського райсуду Києва Дмитра Усатова на притягнення його до відповідальності за керування авто в стані сп’яніння

Вища рада правосуддя відмовила судді Києво-Святошинського районного суду Києва Дмитру Усатову, який був учасником ДТП, у скарзі на рішення дисциплінарної палати.

ВККС оголосила новий конкурс у Вищий антикорупційній суд та його Апеляційну палату

Конкурс оголошено на 25 вакантних посад суддів ВАКС та АП ВАКС.

Податківці, прокурори, поліцейські та прикордонники, – хто обов’язково має заговорити англійською мовою

Верховна Рада схвалила законопроект Володимира Зеленського, який передбачає встановлення вимоги обов’язкового володіння англійською мовою для прокурорів, у податкових та митних органах, а також для певних категорій держслужбовців.

Верховна Рада дозволила бізнесменам обміняти залишки російських і білоруських рублів, хоча Комітет дану пропозицію відхилив

Комітет поправку про дозвіл на обмін російських рублів не підтримав, але вона знайшла підтримку народних обранців під час пленарного засідання.

  1. Суд інфо

Суддю Жовтневого райсуду Кривого Рогу визнано таким, що відповідає займаній посаді — ВККС

18:31, 22 листопада 2023
Суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області підтвердив здатність здійснювати правосуддя.
Суддю Жовтневого райсуду Кривого Рогу визнано таким, що відповідає займаній посаді — ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
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У середу, 22 листопада, на засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. Про це йдеться на офіційному сайті ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Кіпчарський Олександр Миколайович - Золочівський районний суд Львівської області - відкладено розгляд питання на 19.12.2023

Чорний Ігор Ярославович - Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - 752,25 балів - відповідає займаній посаді

Шаховніна Марина Олегівна - Подільський районний суд міста Києва - перерва до 14:00  14.12.2023

Медведь Наталія Вікторівна - Богунський районний суд міста Житомира - відкладено розгляд питання на 14:00  14.12.2023.

Раніше ми писали, що суддя Хмельницького окружного адмінсуду підтвердив здатність здійснювати правосуддя.

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