Суддю Жовтневого райсуду Кривого Рогу визнано таким, що відповідає займаній посаді — ВККС

Суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області підтвердив здатність здійснювати правосуддя.

Фото: vkksu.gov.ua

У середу, 22 листопада, на засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. Про це йдеться на офіційному сайті ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Кіпчарський Олександр Миколайович - Золочівський районний суд Львівської області - відкладено розгляд питання на 19.12.2023

Чорний Ігор Ярославович - Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - 752,25 балів - відповідає займаній посаді

Шаховніна Марина Олегівна - Подільський районний суд міста Києва - перерва до 14:00 14.12.2023

Медведь Наталія Вікторівна - Богунський районний суд міста Житомира - відкладено розгляд питання на 14:00 14.12.2023.

Раніше ми писали, що суддя Хмельницького окружного адмінсуду підтвердив здатність здійснювати правосуддя.

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