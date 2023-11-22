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В Кодексе об административных правонарушениях будет предусмотрена ответственность за сексуальные домогательства на работе, а также за умышленное совершение любых деяний физического, психологического или экономического характера из-за принадлежности лица к определенному полу или стереотипные представления о социальных ролях женщины или мужчины.

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  1. Суд инфо

Судья Жовтневого райсуда Кривого Рога признан таким, что соответствует занимаемой должности — ВККС

18:31, 22 ноября 2023
Судья Жовтневого районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области подтвердил способность осуществлять правосудие.
Судья Жовтневого райсуда Кривого Рога признан таким, что соответствует занимаемой должности — ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
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В среду, 22 ноября, на заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки четырех судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом говорится на официальном сайте ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Кипчарский Александр Николаевич – Золочевский районный суд Львовской области – отложено рассмотрение вопроса на 19.12.2023

Черный Игорь Ярославович – Жовтневый районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области – 752,25 баллов – соответствует занимаемой должности

Шаховнина Марина Олеговна – Подольский районный суд города Киева – перерыв до 14:00 14.12.2023

Медведь Наталья Викторовна – Богунский районный суд города Житомира – отложено рассмотрение вопроса на 14:00 14.12.2023.

Ранее сообщалось, что судья Хмельницкого окружного админсуда подтвердил способность осуществлять правосудие.

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