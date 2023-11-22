Судья Жовтневого райсуда Кривого Рога признан таким, что соответствует занимаемой должности — ВККС

Судья Жовтневого районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области подтвердил способность осуществлять правосудие.

Фото: vkksu.gov.ua

В среду, 22 ноября, на заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки четырех судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом говорится на официальном сайте ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Кипчарский Александр Николаевич – Золочевский районный суд Львовской области – отложено рассмотрение вопроса на 19.12.2023

Черный Игорь Ярославович – Жовтневый районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области – 752,25 баллов – соответствует занимаемой должности

Шаховнина Марина Олеговна – Подольский районный суд города Киева – перерыв до 14:00 14.12.2023

Медведь Наталья Викторовна – Богунский районный суд города Житомира – отложено рассмотрение вопроса на 14:00 14.12.2023.

Ранее сообщалось, что судья Хмельницкого окружного админсуда подтвердил способность осуществлять правосудие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.