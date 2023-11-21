Судья Хмельницкого окружного админсуда подтвердил способность осуществлять правосудие — ВККС

Судья Александр Михайлов признан таким, что соответствует занимаемой должности.

Фото: vkksu.gov.ua

Во вторник, 21 ноября, Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрела вопрос о поддержке решений коллегий Комиссии, принятых в рамках процедуры квалификационной оценки судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Согласно абзацу второму части первой статьи 88 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» решение о подтверждении способности судьи (кандидата на должность судьи) осуществлять правосудие в соответствующем суде вступает в силу со дня принятия этого решения в случае, если оно будет поддержано не менее одиннадцатью членами Комиссии.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Михайлов Александр Александрович – Хмельницкий окружной административный суд – поддержано решение Комиссии от 4.06.2019 в составе коллегии о соответствии судьи занимаемой должности

Притула Наталья Григорьевна – Шевченковский районный суд города Киева – отложено рассмотрение вопроса

Чередниченко Наталья Петровна – Голосеевский районный суд города Киева – отложено рассмотрение вопроса на 5.12.2023

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.