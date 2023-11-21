Верховная Рада решила изменить процедуру отбора на должности судей и уточнить полномочия ОСД, но пока только в первом чтении

Законопроект 10140-д парламент рассмотрел в рекордный срок, чтобы получить деньги от ЕС.

Верховная Рада 21 ноября 2023 года поддержала в первом чтении законопроект №10140-д от 17.11.2023, предусматривающий внесение ряда изменений в действующее законодательство.

Как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», законопроектом № 10140-д предлагается внести изменения в процедуру отбора на должности судей, внедрить единый конкурс для кандидатов на должности судей местных судов и действующих судей, внедрить проведение собеседований для кандидатов на должности судей местных судов, уточнить полномочия и статус Общественного совета добропорядочности, расширить его состав до 25 человек, а также разрешить Высшему совету правосудия определять приоритетность рассмотрения жалоб на судей.

Детальнее с предложениями законопроекта № 10140-д можно ознакомиться по ссылке.

Впрочем, ряд предложенных инициатив, благодаря которым планируется, например, ускорить заполнение вакансий в местных судах, вызывают вопросы относительно их соответствия задекларированной цели. Так, предлагается расширить полномочия Общественного совета добропорядочности и на отбор судей на должности местных судов, с соответствующей возможностью предоставления негативных выводов относительно кандидатов на должности судей. С кандидатами на должности судей местных судов предлагается проводить собеседования, а негативные выводы ОСД преодолевать в заседаниях ВККС в пленарном составе.

Интересны также и сроки, в которые законопроект №10140-д был рассмотрен Верховной Радой.

Только 17 ноября (в пятницу) законопроект был зарегистрирован на сайте парламента. В тот же день профильный Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики представил положительное заключение на законопроект №10140-д, а уже 21 ноября (то есть во вторник) законопроект был поддержан Верховной Радой в первом чтении.

Впрочем, как отметил на своей странице в Facebook председатель Комитета ВРУ по вопросам правовой политики и один из инициаторов законопроекта Денис Маслов, законопроект № 10140-д был принят, опираясь на рекомендации Еврокомиссии и в том числе с целью получения 1,5 млрд. евро от Европейского Союза.

Также Денис Маслов сообщил, что в дальнейшем законопроект №10140-д планируется доработать «вместе со всеми заинтересованными сторонами», в том числе и с зарубежными партнерами Украины.

Автор: Вячеслав Хрипун

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