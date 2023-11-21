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Верховна Рада вирішила змінити процедуру добору на посади суддів та уточнити повноваження ГРД, але поки що лише в першому читанні

17:32, 21 листопада 2023
Законопроект 10140-д парламент розглянув у рекордний строк, щоб отримати гроші від ЄС.
Верховна Рада вирішила змінити процедуру добору на посади суддів та уточнити повноваження ГРД, але поки що лише в першому читанні
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Верховна Рада 21 листопада 2023 року підтримала у першому читанні законопроект № 10140-д від 17.11.2023, який передбачає внесення низки змін у діюче законодавство.

Як вже повідомляла «Судово-юридична газета» законопроектом № 10140-д пропонується внести зміни у процедуру добору на посади суддів, запровадити проведення єдиного конкурсу для кандидатів на посади суддів місцевих судів та діючих суддів, запровадити проведення співбесід для кандидатів на посади суддів місцевих судів, уточнити повноваження і статус Громадської ради доброчесності, розширити її склад до 25 осіб, а також дозволити Вищій раді правосуддя визначати пріоритетність розгляду скарг на суддів.

Детальніше з пропозиціями законопроекту № 10140-д можна ознайомитися за посиланням.

Втім, низка запропонованих ініціатив, завдяки яким планується, наприклад, пришвидшити заповнення вакансій в місцевих судах, викликає запитання щодо їх відповідності задекларованій меті. Так, пропонується розширити повноваження Громадської ради доброчесності і на добір суддів на посади місцевих судів, з відповідною можливістю надання негативних висновків щодо кандидатів на посади суддів. З кандидатами на посади суддів місцевих судів пропонується проводити співбесіди, а негативні висновки ГРД долати у засіданнях ВККС в пленарному складі.

Цікаві також і строки, в які законопроект № 10140-д був розглянутий Верховною Радою.

Тільки 17 листопада (у п’ятницю) законопроект був зареєстрований на сайті парламенту. В той же день профільний Комітет Верховної Ради з питань правової політики надав позитивний висновок на законопроект № 10140-д, а вже 21 листопада (тобто, у вівторок), законопроект був підтриманий Верховною Радою у першому читанні.

Втім, як зазначив на своїй сторінці у Facebook голова Комітету ВРУ з питань правової політики та один з ініціаторів законопроекту Денис Маслов, законопроект № 10140-д був ухвалений спираючись на рекомендації Єврокомісії та в тому числі з метою отримання 1,5 млрд. євро від Європейського Союзу.

Також, Денис Маслов повідомив, що у подальшому законопроект № 10140-д планується доопрацювати «разом з усіма зацікавленими сторонами», в тому числі і з закордонними партнерами України.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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