Уряд удосконалив порядок виплат ВПО: що змінилося

Уряд вніс зміни до виплат держдопомоги ВПО, які повернулися з-за кордону, та повторно переміщених осіб.

Джерело фото: nrcu.gov.ua

На засіданні Кабінету Міністрів України 21 листопада були внесені зміни до ряду урядових постанов щодо обліку та допомоги внутрішньо переміщеним особам та виплат їм державної допомоги. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Серед змін є можливість отримання виплат ВПО через 15 робочих днів після повернення в Україну, що стосується тих осіб, які оформлюють виплати вперше після перебування за кордоном.

Крім того, у разі повторного переміщення через обов’язкову евакуацію після 1 серпня 2023 року, особи, які вже отримували виплати, зможуть продовжувати отримувати допомогу ще протягом 6 місяців, за умови їх включення до списків евакуйованих, затверджених обласними військовими адміністраціями.

Для ВПО, які виїхали з населених пунктів через можливі бойові дії чи тимчасову окупацію, встановлено право отримання виплат протягом 3 місяців після завершення таких подій, що відкриває можливість отримати допомогу у більш пізніші терміни.

У нових змінах зазначено, що непрацездатна особа працездатного віку, яка отримує допомогу ВПО, повинна активно сприяти своїй зайнятості протягом 3 місяців, зокрема, шляхом пошуку роботи, реєстрації як фізичної особи – підприємця або подання заяви на отримання гранту для розвитку бізнесу / навчання тощо.

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