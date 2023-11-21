Обрано голову Миргородського міськрайонного суду Полтавської області

Головою суду обрано Олександра Городівського.

Фото: mistaua.com

У вівторок, 21 листопада, відбулися збори суддів Миргородського міськрайонного суду Полтавської області. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Під час зборів суддів шляхом таємного голосування було обрано голову суду, яким став Городівський Олександр Андрійович.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Нагадаємо, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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