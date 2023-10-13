Обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду

Сергія Борискіна повторно обрано головою суду.

Фото: Рівненський окружний адмінсуд

Головою Рівненського окружного адміністративного суду повторно обрано Сергія Борискіна, а заступником голови суду обрано Наталію Друзенко. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Рішення про обрання голови та заступника голови суду було прийнято 12 жовтня під час зборів суддів шляхом таємного голосування. Строк відповідних повноважень становить три роки.

Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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