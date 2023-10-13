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  1. В Україні

На Харківщині відкрили рух ще одним модульним мостом

19:19, 13 жовтня 2023
Міжнародні партнери вже передали 8 тимчасових мостів та понтонних переправ.
На Харківщині відкрили рух ще одним модульним мостом
Джерело фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
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На звільнених територіях Харківщини відкрили новий модульний міст, – повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Ця конструкція була передана Урядом Королівства Норвегія, і її введення в експлуатацію дозволить не лише відновити транспортне сполучення між населеними пунктами, але й відновити важливу військову логістику на цій ділянці. Раніше ця логістика користувалася зруйнованим мостом, який планують відновлювати одразу після перенаправлення потоку транспорту на новий міст.

Загалом внаслідок російського вторгнення в Харківській області було зруйновано 27 мостів і шляхопроводів. Однак після звільнення цієї території Агентство відновлення вже звело 25 тимчасових переправ біля руїн мостів, розпочало відбудову 18 мостів та провело ремонт ще 2 з них. До кінця року планується почати роботи з відновлення ще 4 штучних споруд.

Агентство отримало підтримку від міжнародних партнерів, включаючи Чехію, Норвегію та Швецію, які надали 8 тимчасових мостів та понтонні переправи. Ці мости будуть встановлені для відновлення логістичних маршрутів на звільнених територіях.

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