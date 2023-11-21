Избран председатель Миргородского горрайонного суда Полтавской области

Во вторник, 21 ноября, состоялось собрание судей Миргородского горрайонного суда Полтавской области. Об этом сообщил официальный сайт суда.
Во время собрания судей путем тайного голосования был избран председатель суда, которым стал Городовский Александр Андреевич.
В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.
Напомним, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.
Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.
Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.
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