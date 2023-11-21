Кабмин провел заседание: какие решения приняли 21 ноября

Правительство внесло изменения в Порядок поставок товаров оборонного назначения во время особого периода и в Порядок предоставления помощи на проживание внутри перемещенным лицам.

Фото: kmu.gov.ua

Во вторник, 21 ноября, Кабинет Министров провел заседание. Какие решения приняли, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

- Затверджено, на виконання частини четвертої статті 11 ЗУ «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», Положення про Державну інформаційну систему трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин. Положенням визначено порядок та умови функціонування інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин (включаючи організаційно-правові та технічні аспекти), її завдання та функціональні можливості, загальні вимоги до обробки інформації та документів в інформаційній системі, а також вимоги щодо доступу користувачів до неї.

- Внесено ряд обʼєктів культурної спадщини національного значення у Житомирській області до Державного реєстру нерухомих памʼяток України та виключено відповідні памʼятки зі Списку памʼятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 N 970 «Про впорядкування справи обліку та охорони памʼятників архітектури на території Української РСР».

- Внесено зміни до критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для підтримки культури та збереження культурної спадщини з метою забезпечення відповідності національного акта законодавства у сфері державної допомоги субʼєктам господарювання акту права Європейського Союзу. Передбачено, що податок на додану вартість, відшкодування якого здійснюється відповідно до закону, не враховується під час визначення максимального розміру державної допомоги. Також збільшено із 2 млн. євро до 2,2 млн. євро розмір державної допомоги, щодо якої її надавач може застосовувати альтернативний спосіб розрахунку максимального розміру державної допомоги.

- Внесено зміни до Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу. Доповнено перелік кваліфікаційних вимог, відповідно до яких спортивній федерації може бути надано на конкурсних засадах статус національної, зокрема, у випадку, якщо спортивна федерація має всеукраїнській статус та уклала договір про співробітництво щодо розвитку відповідного виду спорту із спортивною федерацією України, що є членом відповідної міжнародної спортивної федерації, яка розвиває відповідний вид спорту і включена до переліку, що затверджується Мінмолодьспортом. Передбачено, що спортивну федерацію може бути позбавлено такого статусу у разі невиконання чи розірвання зазначеного договору про співробітництво.

- Внесено зміни до переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях. Доповнено перелік центральних органів виконавчої влади, відповідальних за співпрацю з Всесвітньою продовольчою програмою ООН, Міністерством соціальної політики України.

- Затверджено, на виконання частини пʼятої статті 24 Основ законодавства України про охорону здоровʼя, Порядок утворення наглядової ради закладу охорони здоровʼя та Типове положення про наглядову раду закладу охорони здоров'я. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 27.12.2017 N 1077 «Про спостережну раду закладу охорони здоровʼя та внесення змін до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоровʼя». Внесено зміни до Вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затверджених постановою КМУ від 28.03.2018 N 391; постанови КМУ від 21.08.2019 N 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоровʼя».

- Внесено зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Звільнено від проведення перевірок фактичного місця проживання / перебування внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за умови підтвердження сплати військовою частиною (роботодавцем) єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування, шляхом проведення обміну даними між Мінсоцполітики і Пенсійним фондом України. Врегульовано питання щодо припинення видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, особам, які не виїхали за межі тимчасово окупованої території. Врегульовано механізм надання допомоги на проживання особам з інвалідністю, які вже є її отримувачами.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 09.11.2016 № 787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій». Установлено, що місцеві державні адміністрації, працівники яких безпосередньо виконують обовʼязки та завдання на територіях територіальних громад і мікрорегіонів, які належать до територій відновлення відповідно до Порядку визначення територій відновлення, затвердженого постановою КМУ від 18.07.2023 N 731 «Про затвердження порядків з питань відновлення та розвитку регіонів і територіальних громад», та/або які належать до територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, інформація про які міститься в переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів на оплату праці працівників для здійснення ними делегованих відповідно до закону повноважень органів місцевого самоврядування до 100 відсотків затвердженого у Державному бюджеті України на відповідний рік фонду оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 22.07.2022 N 824 «Деякі питання отримання, розподілу, використання та обліку гуманітарної допомоги для задоволення потреб енергетики в умовах воєнного стану». Доповнено перелік отримувачів військовими адміністраціями; розширено перелік набувачів; передбачено впровадження Міненерго інформаційно-комунікаційної системи - платформи оперативного моніторингу стану енергетичної галузі та обліку допомоги. Замінено термін «обʼєкти критичної інфраструктури» на коректний термін «оператори критичної інфраструктури». Спрощено процес передачі допомоги від акціонерного товариства «Хмельницькобленерго», як отримувача, та процес інформування отримувачів щодо передачі допомоги.

- Внесено зміни до Порядку постачання товарів оборонного призначення під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції, якими передбачено спрощення процедури постачання зразків товарів оборонного призначення іноземного виробництва та розроблених вітчизняними підприємствами для забезпечення ними складових сил безпеки та оборони під час дії воєнного стану в Україні.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики України на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом зменшення обсягу видатків споживання за бюджетною програмою «Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України» в сумі 9 млн. 150 тис. гривень та відповідно збільшення видатків розвитку за зазначеною бюджетною програмою на 9 млн. 150 тис. гривень задля ефективного виконання у повному обсязі функцій та завдань державним підприємством «Мультимедійна платформа іномовлення України».

- Внесено зміни до плану заходів до 2024 року щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки. Перенесено строк виконання заходу «розроблення законопроекту щодо внесення змін до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», виконавцем якого визначено Державну регуляторну службу України, інші заінтересовані органи виконавчої влади, на березень 2024; строк виконання заходу «проведення консультацій з громадськістю щодо зазначеного законопроекту» перенесено на травень - липень 2024; а строк виконання заходу «внесення зазначеного законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України» - на жовтень 2024.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству економіки на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом зменшення обсягу видатків розвитку за програмою «Здійснення заходів з обовʼязкового проведення тендерів ДУ «Професійні закупівлі» на 3 млн. 700 тис. гривень та встановлення обсягу видатків споживання за програмою «Виконання судових рішень, що набрали законної сили» на 3 млн. 700 тис. гривень з метою виконання судового рішення по справі щодо стягнення боргу Мінекономіки перед державним підприємством «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченка».

- Погоджено пропозицію Міністерства охорони здоровʼя та Вінницької, Миколаївської та Сумської обласних рад щодо передачі цілісних майнових комплексів комунальних закладів (установ) судово-медичної експертизи, а саме Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи, Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи Миколаївської обласної ради та обласного комунального закладу «Сумське обласне бюро судово-медичної експертизи», в державну власність із віднесенням їх до сфери управління зазначеного Міністерства.

- Схвалено проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про технічне та фінансове співробітництво. Реалізація Угоди сприятиме здійсненню реформ у сфері європейської інтеграції, зміцненню двосторонніх відносин, технічній та фінансовій співпраці між двома державами для сталого економічного і соціального розвитку, просуванню демократії та прав людини в Україні, участі Литви у процесі відновлення та відбудови України.

- Схвалено проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про право членів сімей працівників дипломатичних представництв і консульських установ здійснювати оплачувану діяльність. Положеннями Угоди передбачено, що члени сімей працівників дипломатичних представництв і консульських установ, які спільно проживають та/або перебувають на утриманні працівника представництва, визнаються такими направляючою державою відповідно до її національного законодавства, є прийнятними для приймаючої держави та акредитовані нею у такому статусі можуть здійснювати оплачувану діяльність.

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