Кабмин провел кадровые перестановки в Минреинтеграции: уволены и назначены заместители Ирины Верещук

Кабинет Министров провел заседание 21 ноября, где рассмотрел ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Так, правительство приняло распоряжение:
Об увольнении:
Янчука Михаила Александровича с должности заместителя Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий по европейской интеграции
Бородая Алексея Николаевича с должности заместителя Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий - Уполномоченного по внутренне перемещенных лиц
О назначении:
Бруслика Алексея Юрьевича заместителем Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
Поддержан проект Указа Президента Украины об увольнении:
Коваля Виталия Станиславовича с должности главы Ровенской областной администрации
Ранее мы писали, что Верховная Рада назначила Виталия Коваля новым руководителем Фонда госимущества Украины.
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