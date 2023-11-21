Кабмин провел кадровые перестановки в Минреинтеграции: уволены и назначены заместители Ирины Верещук

Также правительство поддержало проект Указа Президента об увольнении Виталия Коваля с должности Ровенской областной администрации.

Кабинет Министров провел заседание 21 ноября, где рассмотрел ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, правительство приняло распоряжение:

Об увольнении:

Янчука Михаила Александровича с должности заместителя Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий по европейской интеграции

Бородая Алексея Николаевича с должности заместителя Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий - Уполномоченного по внутренне перемещенных лиц

О назначении:

Бруслика Алексея Юрьевича заместителем Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Поддержан проект Указа Президента Украины об увольнении:

Коваля Виталия Станиславовича с должности главы Ровенской областной администрации

Ранее мы писали, что Верховная Рада назначила Виталия Коваля новым руководителем Фонда госимущества Украины.

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