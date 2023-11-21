Взятка квартирами: владелец частного общества пытался подкупить руководство Минвосстановления

Владелец частного общества предлагал взятку недвижимостью в обмен на не расторжение договора.

В Украине антикоррупционные органы разоблачили владельца частного общества на предложения руководству Минвосстановления неправомерной выгоды в виде недвижимости в построенных им новостройках общей площадью более 5200 кв. м ориентировочной стоимостью более 170 млн. грн. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ

«За это должностное лицо должно было оставить в силе заключенные с обществом соглашения по строительству жилого комплекса на земельном участке Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, а также способствовать получению разрешительных документов и необходимых согласований. Чтобы скрыть совершение преступления, недвижимость должны были оформить на доверенное лицо топ-чиновника», - говорится в сообщении.

В НАБУ добавляют, что детективы и прокуроры уже задокументировали оформление на доверенное лицо 15 квартир в Киеве.

Также отмечается, что кроме владельца общества о подозрении сообщили руководительнице государственного предприятия.

В САП добавляют, что вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сотрудничал с НАБУ и САП и способствовал расследованию противоправных действий.

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении депутату политической группы "За будущее" Сергею Лабазюку за предоставление неправомерных выгод вице-премьер-министру по восстановлению Украины, министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александру Кубракову и главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему. Кроме того, подозрение выдвинули его сообщнику, руководителю частной компании.

Добавим, сообщали, НАБУ разоблачило депутата, члена комитета по вопросам антикоррупционной политики Андрея Одарченко в попытке подкупа главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Таким образом, в истории Украины задокументирована первая взятка криптовалютой.

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