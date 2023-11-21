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  1. В Україні

Хабар квартирами: власник приватного товариства намагався підкупити керівництво Мінвідновлення

17:00, 21 листопада 2023
Власник приватного товариства пропонував хабар нерухомістю в обмін на нерозірвання договору.
Хабар квартирами: власник приватного товариства намагався підкупити керівництво Мінвідновлення
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В Україні антикорупційні органи викрили власника приватного товариства на пропозиції керівництву Мінвідновлення неправомірної вигоди у вигляді нерухомості у зведених ним новобудовах загальною площею понад 5200 кв. м орієнтовною вартістю понад 170 млн грн. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

«За це топпосадовець мав залишити в силі укладені з товариством угоди щодо будівництва житлового комплексу на земельній ділянці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також сприяти отриманню дозвільних документів та необхідних погоджень. Аби приховати вчинення злочину, нерухомість мали оформити на довірену особу топпосадовця», - сказано у повідомленні.

У НАБУ додають, що на детективи та прокурори вже задокументували оформлення на довірену особу 15 квартир у Києві.

Також зазначається, що окрім власника товариства про підозру повідомили керівниці державного підприємства.

У САП додають, що віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков співпрацював з НАБУ та САП та сприяв розслідуванню протиправних дій.

Раніше ми писали, що НАБУ і САП повідомили про підозру депутату політичної групи «За майбутнє» Сергію Лабазюку за надання неправомірних вигод віцепрем'єр-міністру з відновлення України, міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександру Кубракову та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. Крім того, підозру висунули його спільнику, керівнику приватної компанії.

Додамо, НАБУ викрило депутата, члена комітету з питань антикорупційної політики Андрія Одарченка у спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Так, в історії України задокументовано перший хабар криптовалютою.

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