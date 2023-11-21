Потенційний вітдтік працівників після звільнення Сема Альтмана: інвестори OpenAI можуть подати до суду проти ради директорів

Інвестори вивчають можливість подачі судового позову проти ради директорів компанії після того, як звільнення гендиректора Сема Альтмана спровокувало потенційний масовий відтік співробітників.

Частина інвесторів компанії OpenAI, яка створила ChatGPT, вивчають можливість подачі судового позову проти ради директорів компанії після того, як раптове звільнення гендиректора Сема Альтмана спровокувало потенційний масовий відтік співробітників. Про це повідомляє Reuters.

Так, інвестори працюють з юридичними консультантами, щоб вивчити свої можливості.

«Інвестори побоюються, що можуть втратити сотні мільйонів доларів, які вони вклали в OpenAI, у разі потенційного спаду найпопулярнішого стартапу в швидкозростаючому секторі штучного інтелекту» - повідомляє видання із посиланням на джерела.

В OpenAI не відповіли на запит про коментарі.

За даними Semafor, Microsoft контролює 49% акцій компанії. Інші інвестори та співробітники контролюють 49%, а 2% належить некомерційній материнській компанії OpenAI.

Раніше ми писали, що OpenAI призупиняє реєстрацію нових користувачів ChatGPT Plus.

Додамо, чому Рада директорів OpenAI різко звільнила гендиректора Сема Альтмана.

Також співробітники OpenAI пригрозили звільненням, якщо Сема Альтмана не поновлять на посаді гендиректора.

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