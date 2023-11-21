Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Наступний конкурс на керівника САП проведе комісія з переважною роллю представників «міжнародників»

Нового керівника САП буде відбирати конкурсна комісія голосами членів від міжнародних партнерів, - Рада схвалила законопроект.

Парламент готується запровадити підстави для звернення стягнення на житло, що придбане за житловим сертифікатом

Комітет рекомендує схвалити законопроект з метою створення правових підстав для звернення стягнення на житло, що придбане з використанням житлового сертифіката.

САП буде мати окрему канцелярію від Офісу Генпрокурора

Спеціалізована антикорупційна прокуратура досі приймає листи на Різницьку, 13/15.

Податківці, прокурори, поліцейські та прикордонники, – хто обов’язково має заговорити англійською мовою

Верховна Рада схвалила законопроект Володимира Зеленського, який передбачає встановлення вимоги обов’язкового володіння англійською мовою для прокурорів, у податкових та митних органах, а також для певних категорій держслужбовців.

Застосування для захисту засобів, що не відповідають обстановці посягання, не спростовує перебування особи у стані необхідної оборони, - Верховний Суд

Застосування для захисту засобів, що не відповідають обстановці посягання, не спростовує перебування особи у стані оборони, а вказує на перевищення меж необхідної оборони, - Верховний Суд перекваліфікував дії жінки з ч. 1 ст. 115 КК на ст. 118 КК.

  1. У світі

Потенційний вітдтік працівників після звільнення Сема Альтмана: інвестори OpenAI можуть подати до суду проти ради директорів

16:59, 21 листопада 2023
Інвестори вивчають можливість подачі судового позову проти ради директорів компанії після того, як звільнення гендиректора Сема Альтмана спровокувало потенційний масовий відтік співробітників.
Потенційний вітдтік працівників після звільнення Сема Альтмана: інвестори OpenAI можуть подати до суду проти ради директорів
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Частина інвесторів компанії  OpenAI, яка створила ChatGPT, вивчають можливість подачі судового позову проти ради директорів компанії після того, як раптове звільнення гендиректора Сема Альтмана спровокувало потенційний масовий відтік співробітників. Про це повідомляє Reuters.

Так, інвестори працюють з юридичними консультантами, щоб вивчити свої можливості.

«Інвестори побоюються, що можуть втратити сотні мільйонів доларів, які вони вклали в OpenAI, у разі потенційного спаду найпопулярнішого стартапу в швидкозростаючому секторі штучного інтелекту» - повідомляє видання із посиланням на джерела.

В OpenAI не відповіли на запит про коментарі.

За даними Semafor, Microsoft контролює 49% акцій компанії. Інші інвестори та співробітники контролюють 49%, а 2% належить некомерційній материнській компанії OpenAI.

Раніше ми писали, що OpenAI призупиняє реєстрацію нових користувачів ChatGPT Plus.

Додамо, чому Рада директорів OpenAI різко звільнила гендиректора Сема Альтмана.

Також співробітники OpenAI пригрозили звільненням, якщо Сема Альтмана не поновлять на посаді гендиректора.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сидор
    Наталія Сидор
    суддя Львівського окружного адміністративного суду