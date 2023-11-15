OpenAI призупиняє реєстрацію нових користувачів ChatGPT Plus

ChatGPT Plus тимчасово не реєструватиме нові акаунти через неочікувано великий попит.

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Компанія, що розробляє штучний інтелект OpenAI, оголосила про тимчасову призупинку прийому нових користувачів для платного сервісу ChatGPT Plus через величезний попит, що перевищив їхні очікування. Про це повідомив генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

«Ми на деякий час призупиняємо реєстрацію нових користувачів ChatGPT Plus. Сплеск використання перевищив наші можливості, і ми хочемо переконатися, що всі користувачі отримали чудовий досвід», – написав гендиректор OpenAI.

За його словами, хоча прийом нових користувачів тимчасово припинено, зареєструватися для отримання сповіщень про відкриття реєстрації буде можливо і надалі. Таким чином, зацікавлені особи матимуть можливість долучитися до сервісу, якщо і коли прийом нових користувачів буде відновлено.

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