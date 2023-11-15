OpenAI приостанавливает регистрацию новых пользователей ChatGPT Plus

ChatGPT Plus временно не будет регистрировать новые аккаунты из-за неожиданно большого спроса.

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Компания, разрабатывающая искусственный интеллект OpenAI, объявила о временной приостановке приема новых пользователей для платного сервиса ChatGPT Plus из-за огромного спроса, превысившего их ожидания. Об этом сообщил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

"Мы на некоторое время приостанавливаем регистрацию новых пользователей ChatGPT Plus. Всплеск использования превысил наши возможности, и мы хотим убедиться, что все пользователи получили отличный опыт", - написал гендиректор OpenAI.

По его словам, хотя прием новых пользователей временно приостановлен, зарегистрироваться для получения уведомлений об открытии регистрации будет возможно и в дальнейшем. Таким образом, заинтересованные лица будут иметь возможность присоединиться к сервису, если и когда прием новых пользователей будет возобновлен.

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