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Онлайн-регистрация недвижимости: как подать заявление и каковы причины отказа

17:13, 15 ноября 2023
Услуга онлайн-регистрация недвижимости доступна в 12 регионах Украины, больше всего обращений - из Харьковской области.
Онлайн-регистрация недвижимости: как подать заявление и каковы причины отказа
Источник фото: minjust.gov.ua
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В октябре украинцы активно пользовались возможностью онлайн-регистрации недвижимости, подав 1225 заявлений на получение свидетельств. Лидируют в этом жители Харьковской области, которые подали 454 заявления, - сообщает Министерство юстиции Украины.

С начала восстановления услуги, которое началось 18 мая 2023 года, было подано 9680 заявлений. Предоставление сервиса электронной подачи заявок на регистрацию прав на недвижимое имущество в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (ГРВП) приобретает все большую популярность.

Услуга уже доступна в 12 регионах Украины. Жители Львовской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской, Закарпатской, Ровенской, Днепропетровской, Киевской и Кировоградской областей, а также в городе Луцке Волынской области, могут онлайн регистрировать свою недвижимость. Вскоре эта услуга будет доступна и жителям Сумской области, а дальнейшее расширение обещают на будущее.

Для онлайн-регистрации недвижимости нужно:

- Выбрать услугу "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество" на портале Дія.

- Заполнить необходимую информацию и загрузить сканированные копии документов.

- Подписать заявление электронной подписью.

После этого регистратор отправит запрос в Бюро технической инвентаризации (БТИ), а затем внесет данные в реестр. Результат регистрации будет отправлен вам на электронную почту.

Регистрация недвижимости является подтверждением вашей законной собственности. Онлайн-регистрация становится особенно актуальной во времена войны, поскольку многие архивы БТИ, где хранится информация о недвижимости, были уничтожены или украдены оккупантами.

Основные причины отказа в онлайн-регистрации:

- Отсутствие необходимых документов для регистрации государственных прав.

- Право собственности уже зарегистрировано.

- Право собственности возникло после 2013 года.

- Необходимость обращения всех совладельцев для регистрации права собственности.

- Расхождения в адресе объекта недвижимого имущества.

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