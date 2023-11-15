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Онлайн-реєстрація нерухомості: як подати заяву та які причини відмови

17:13, 15 листопада 2023
Послуга онлайн-реєстрація нерухомості доступна в 12 регіонах України, найбільше звернень – із Харківської області.
Онлайн-реєстрація нерухомості: як подати заяву та які причини відмови
Джерело фото: minjust.gov.ua
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У жовтні українці активно користувалися можливістю онлайн-реєстрації нерухомості, подавши 1225 заяв на отримання свідоцтв. Лідирують у цьому мешканці Харківської області, які подали 454 заяви, – повідомляє Міністерство юстиції України.

Від початку відновлення послуги, що розпочалося 18 травня 2023 року, було подано 9680 заяв. Надання сервісу електронної подачі заявок на реєстрацію прав на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП) набуває все більшої популярності.

Послуга вже доступна в 12 регіонах України. Мешканці Львівської, Одеської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської, Закарпатської, Рівненської, Дніпропетровської, Київської та Кіровоградської областей, а також у місті Луцьку Волинської області, можуть онлайн реєструвати свою нерухомість. Незабаром ця послуга буде доступна й мешканцям Сумської області, а подальше розширення обіцяють на майбутнє.

Для онлайн-реєстрації нерухомості потрібно:

  • Обрати послугу "Державна реєстрація прав на нерухоме майно" на порталі Дія.
  • Заповнити необхідну інформацію та завантажити скановані копії документів.
  • Підписати заяву електронним підписом.

Після цього реєстратор надішле запит у Бюро технічної інвентаризації (БТІ), а потім внесе дані у реєстр. Результат реєстрації буде надіслано вам на електронну пошту.

Реєстрація нерухомості є підтвердженням вашої законної власності. Онлайн-реєстрація стає особливо актуальною у часи війни, оскільки багато архівів БТІ, де зберігається інформація про нерухомість, були знищені чи вкрадені окупантами.

Основні причини відмови в онлайн-реєстрації:

  • Відсутність необхідних документів для реєстрації державних прав.
  • Право власності вже зареєстровано.
  • Право власності виникло після 2013 року.
  • Необхідність звернення всіх співвласників для реєстрації права власності.
  • Розбіжності в адресі об'єкта нерухомого майна.

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