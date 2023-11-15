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  1. В Україні

Данілов заявив, що головна загроза телеграм-каналів — це анонімність їх власників

12:59, 15 листопада 2023
За його словами, рф широко використовує телеграм-майданчики з метою спроб дестабілізації українського суспільства.
Данілов заявив, що головна загроза телеграм-каналів — це анонімність їх власників
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росія активно використовує телеграм-канали для дестабілізації в Україні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

«Головна загроза діяльності певної групи телеграм-каналів – це анонімність їхніх власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, сфальшованої і свідомо маніпулятивної інформації. З врахуванням цих особливостей, російський режим широко використовує телеграм-майданчики з метою спроб дестабілізації українського суспільства», - зазначив Данілов.

«Головна вимога до діяльності телеграм-каналів, це деанонімізація діяльності і дотримання в їх роботі загальноприйнятих журналістських стандартів», - додав він.

Профілактикою загрози Данілов вважає «медіаграмотність і постійну роботу з виявлення і викриття фактів дезінформації та маніпуляцій».

«Паралельно з цим має йти процес створення якісного українського інформаційного продукту, формування ситуації контентного домінування в українському телеграм-сегменті», - написав також він.

Данілов зазначає також, що «до цього часу в Україні популярна мережа телеграм-каналів, що адмініструются 85-м головним центром спеціальної служби гу гш зс рф (підрозділ психологічних операцій зс рф)».

«Саме через ці канали нам розповідають про «зрив мобілізації», «провал контрнаступу», «зраду союзників», «втому Заходу» і як висновок – «необхідні поступки і перемовини», - зазначивсекретар РНБО.

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