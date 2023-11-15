Міністерствам доручено розробити план реалізації реформ, передбачених звітом Єврокомісії — Ольга Стефанішина

Кожному з міністерств має підготувати план реалізації рекомендацій Єврокомісії щодо реформ у своїй сфері.

Як раніше ми писали, Єврокомісія опублікувала основні тези свого Звіту щодо України.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що українським міністерствам доручили розробити план реалізації реформ, передбачених звітом Європейської комісії, передає Урядовий портал.

«Менш ніж через тиждень після публікації Звіту Єврокомісії, проводимо засідання щодо подальших років за участі всіх міністерств та делегації Єврокомісії. Звикаємо до переговорного процесу - зокрема, сьогодні наше спілкування буде англійською мовою», – зазначила Ольга Стефанішина на нараді із заступниками міністрів з євроінтеграції за участі представників Європейської Комісії та Представництва ЄС в Україні.

Учасники наради обговорили першочергові заходи з виконання рекомендацій Єврокомісії, представлених у Звіті, а також підготовку до переговорного процесу щодо вступу України в ЄС.

«Для всіх нас, політиків і народу України, надзвичайно важливо було почути, що Європейська Комісія прийняла рішення рекомендувати розпочати переговори про вступ України до ЄС. Ця оцінка є чітким визнанням зусиль України та нашої команди на євроінтеграційному шляху», - зазначила Віце-прем’єр-міністр.

Урядовиця поінформувала, що Україна завершила процес селф-скринінгу стану імплементації актів права Європейського Союзу.

«В межах селф-скринінгу, який тривав понад півроку, ми проаналізували понад 28 тис. актів права (aquis) ЄС, до цього процесу було залучено понад 80 органів державної влади. На основі матеріалів по кожному окремому розділу aquis ми підготували звіт, в якому визначено пріоритетні акти, які мають бути імплементовані в українське законодавство. На сьогодні всього таких актів близько 3000. Наразі ми перекладаємо звіт англійською мовою, і невдовзі зможемо офіційно передати його Європейській Комісії. Розраховуємо, цей звіт стане важливим допоміжним інструментом під час офіційного процесу скринінгу ЄС», – зазначив гендиректор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков.

Також ми писали, що Єврокомісія вважає, що в Україні зробили недостатньо для реформи державної служби.

Додамо, Єврокомісія поставила перед Україною непросте завдання – прийняти закон про лобіювання, але так, щоб він не заважав громадським активістам.

Нагадаємо, контроль за деклараціями посадовців посилять, - Кабмін схвалив законопроект на виконання рекомендацій Єврокомісії.

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