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Голова НАЗК Олександр Новіков звинуватив міністра юстиції Дениса Малюську в тому, що той «зламав декларування»

Голова НАЗК Олександр Новіков вважає, що міністр юстиції Денис Малюська винен у тому, що законопроект про декларування чиновників не сподобався Єврокомісії.

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Голова НАЗК Олександр Новіков звинуватив міністра юстиції Дениса Малюську в тому, що той «зламав декларування»

12:41, 15 листопада 2023
Голова НАЗК Олександр Новіков вважає, що міністр юстиції Денис Малюська винен у тому, що законопроект про декларування чиновників не сподобався Єврокомісії.
Голова НАЗК Олександр Новіков звинуватив міністра юстиції Дениса Малюську в тому, що той «зламав декларування»
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Єврокомісія привітала факт прийняття закону про відновлення декларування українських посадовців, однак вказала, що Україні варто внести до нього зміни. Зокрема, Єврокомісія вважає, що не треба обмежувати право Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) продовжувати перевірку активів чиновників, які вже пройшли процес перевірки, та необхідно скасувати обмеження перевірки майна, набутого декларантами до призначення на посаду.

Нагадаємо, що Президент 10 жовтня підписав закон про відновлення електронного декларування (законопроект 9534). Однак порівняно з попереднім законодавством він передбачає послаблення для чиновників та скасування проведення обов’язкових перевірок декларацій топ-посадовців. Зокрема, він передбачає, що НАЗК не буде перевіряти підстави набуття квартир та авто до призначення на посаду.

Кабмін 14 листопада, як раніше писала «Судово-юридична газета», схвалив законопроект про внесення змін до Закону «Про запобігання корупції» щодо приведення у відповідність до висновків Європейської комісії щодо України, викладених у її Звіті від 8 листопада.

Міністр юстиції Денис Малюська у соцмережах повідомив про погоджений Урядом 14 листопада законопроект щодо «виключення окремих положень із закону про запобігання корупції, що зменшують ефективність механізму декларування активів» і попросив профільний Комітет Ради розглянути відповідний проект в пріоритетному порядку.

У коментарі до міністра прийшов голова НАЗК Олександр Новіков, який звинуватив Дениса Малюську в том, що він «зламав декларування».

«Сам зламав декларування, тепер ремонтуємо, знову поза межами повноважень, адже формувати антикорполітику Мінʼюст не уповноважений з 2016, якщо так діє Мінʼюст, що можна питати з будь-кого у цій країні», - вказав Олександр Новіков.

Також він процитував норми закону про статус Національного агентства з питань запобігання корупції: «Національне агентство з питань запобігання корупції є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику», додавши, що «прикро, що Мінʼюст і КМУ не читали».

На це Малюська спочатку жартома заявив, «вибачте мене, будь ласка», а потім зазначив: «Нє, я передумав. не треба вибачати. нехай мене покарають. тільки не ви, а когось з кращої частини людства. щоб карала».

Автор: Наталя Мамченко

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