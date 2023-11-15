Глава НАПК Александр Новиков обвинил министра юстиции Дениса Малюську в том, что тот «сломал декларирование»

Председатель НАПК Александр Новиков считает, что министр юстиции Денис Малюська виноват в том, что законопроект о декларировании чиновников не понравился Еврокомиссии.

Еврокомиссия приветствовала факт принятия закона о возобновлении декларирования украинских чиновников, однако указала, что Украине следует внести в него изменения. В частности, Еврокомиссия считает, что не нужно ограничивать право Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) продолжать проверку активов чиновников, уже прошедших процесс проверки, и необходимо отменить ограничение проверки имущества, приобретенного декларантами до назначения на должность.

Напомним, что Президент 10 октября подписал закон о возобновлении электронного декларирования (законопроект 9534). Однако по сравнению с предыдущим законодательством он предусматривает ослабление чиновников и отмену проведения обязательных проверок деклараций топ-чиновников. В частности, он предусматривает, что НАПК не будет проверять основания приобретения квартир и авто до назначения на должность.

Кабмин 14 ноября, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», одобрил законопроект о внесении изменений в Закон «О предотвращении коррупции» о приведении в соответствие с выводами Европейской комиссии по Украине, изложенными в ее Отчете от 8 ноября.

Министр юстиции Денис Малюська в соцсетях сообщил о согласованном Правительством 14 ноября законопроекте «об исключении отдельных положений из закона о предотвращении коррупции, уменьшающих эффективность механизма декларирования активов» и попросил профильный Комитет Рады рассмотреть соответствующий проект в приоритетном порядке.

В комментарии к министру пришел глава НАПК Александр Новиков, обвинивший Дениса Малюську в том, что он «сломал декларирование».

«Сам сломал декларирование, теперь ремонтируем, снова вне полномочий, ведь формировать антикорполитику Минюст не уполномочен с 2016, если так действует Минюст, что можно спрашивать с кого-либо в этой стране», - указал Александр Новиков.

Также он процитировал нормы закона о статусе Национального агентства по предотвращению коррупции: «Национальное агентство по предотвращению коррупции является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику», добавив, что «обидно, что Минюст и КМУ не читали».

На это Малюська сначала в шутку заявил, «извините меня, пожалуйста», а потом отметил: «Нет, я передумал. не надо прощать. пусть меня накажут. только не вы, а кого-нибудь из лучшей части человечества. чтобы наказывала».

Автор: Наталья Мамченко

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