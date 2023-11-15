Пока это невозможно, — Ольга Стефанишина назвала сроки полноценного запуска медиарынка

Запускать медиарынок именно как рынок, как экономически выгодные проекты, мы будем уже после войны, сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что запуск медиарынка в Украине возможен только после войны. Об этом она сказала в интервью эстонскому изданию ERR.

"Мы только-только приняли законодательство, регулирующее медиарынок. Это законодательство соответствует законодательству ЕС, оно отвечает рыночным условиям. Создано и государственный орган, призванный следить за его исполнением", - отметила она.

Стефанишина подчеркнула, что в Украине введено военное положение и действуют известные ограничения в сфере телевещания.

"Запускать медиарынок именно как рынок, как экономически выгодные проекты, мы будем уже после войны. Пока это невозможно, хотя у нас активно развиваются стриминговые платформы и разные интернет-проекты", - подытожила она.

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