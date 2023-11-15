На Волыни правоохранитель занимался переправкой уклонистов за границу под видом людей с инвалидностью

За свои услуги он брал $8000 тремя траншами.

Фото: ГБР

На Волыни разоблачили и задержали чиновника одного из правоохранительных органов, который решил наладить схему переправки уклонистов. За свои услуги он брал $8000, сообщает Государственное бюро расследований.

Задокументирован факт, когда «клиент» на границе назвал заранее оговоренный пароль, после чего был оформлен как «лицо с инвалидностью при наличии удостоверения». При этом никаких подтверждающих документов он не предоставлял. «Клиент» уже вернулся в Украину.

Правоохранитель брал деньги тремя траншами:

$4500 за начало подготовки к выезду за границу;

$1500 непосредственно перед выездом за границу;

$2000 после выезда за границу, которые должно было передать доверенное лицо.

Он был задержан именно во время получения остатка средств от посредника.

Правоохранителю сообщено о подозрении. В настоящее время решается вопрос привлечения к ответственности его сообщников.

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