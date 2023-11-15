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Связанное с искусственным интеллектом: Кембриджский словарь избрал слово 2023 года

16:24, 15 ноября 2023
Слово «hallucinate» используется в переносном смысле и связано оно с искусственным интеллектом, когда тот выдает недостоверную информацию.
Связанное с искусственным интеллектом: Кембриджский словарь избрал слово 2023 года
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Кембриджский словарь по английскому языку выбрал словом 2023 «hallucinate» (галюцинировать). Слово связано с искусственным интеллектом, когда тот выдает недостоверную информацию.

Да, традиционное определение hallucinate — это чувствовать что-то, чего не существует, как правило, из-за состояния здоровья или употребления наркотиков. Однако с повышением интереса к искусственному интеллекту в 2023 году hallucinate начали использовать в переносном смысле — когда компьютерные системы выдают недостоверную информацию.

«Тот факт, что искусственный интеллект может галлюцинировать, напоминает нам, что людям все еще нужно использовать свои навыки критического мышления для использования этих инструментов. Чем оригинальнее вы используете искусственный интеллект, тем больше вероятность того, что он собьется со своего пути», — сказала менеджер издательства Кембриджского словаря Вендалин Николс.

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