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  1. В Украине

В Украину в посылках из США и Нидерландов пытались провезти ряд наркотиков

20:59, 15 ноября 2023
Таможенники помешали ввозу в Украину наркотиков по почте и в международных экспресс-отправлениях.
В Украину в посылках из США и Нидерландов пытались провезти ряд наркотиков
Источник фото: Государственная таможенная служба Украины
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В Украину пытались ввезти партию наркотиков через каналы почтовой связи и международные экспресс-отправления. В результате совместной операции таможенников и СБУ из четырех посылок из США и Нидерландов изъяли наркотические средства, включая героин, каннабис и смолу каннабиса, а также психотропное вещество МДМА, - сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Сотрудники обнаружили эти вещества в двух посылках благодаря служебной собаке - бельгийской овчарке по имени Харди, которая специализируется на поиске наркотиков и психотропов, сработала на каннабис и смолу каннабиса.

Отмечается, что скрытые наркотические вещества были прикрыты под чай, орегано, протеиновые добавки, фломастеры и другие безосновательные предметы. Однако, результаты экспертных исследований показали, что фактическим содержимым были наркотические средства: героин и каннабис весом почти 2 кг, более сотни электронных устройств для вейпа со смолой каннабиса и 10 таблеток психотропного вещества МДМА.

Киевская таможня сообщила правоохранительным органам о возможных уголовных правонарушениях, а совместно с СБУ начато следствие с целью выявления лиц, причастных к незаконному обороту этих наркотиков и психотропных веществ. Двум фигурантам дела СБУ объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

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