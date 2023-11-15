В Україну в посилках із США та Нідерландів намагалися провезти ряд наркотиків

Митники завадили ввезенню в Україну наркотиків поштою та у міжнародних експрес-відправленнях.

Джерело фото: Державна митна служба України

В Україну намагалися ввезти партію наркотиків через канали поштового зв’язку та міжнародні експрес-відправлення. У результаті спільної операції митників та СБУ з чотирьох посилок із США та Нідерландів вилучили наркотичні засоби, включаючи героїн, канабіс та смолу канабісу, а також психотропну речовину МДМА, – повідомила Державна митна служба України.

Співробітники виявили ці речовини у двох посилках завдяки службовій собаці - бельгійській вівчарці по імені Харді, яка спеціалізується на пошуку наркотиків та психотропів, спрацювала на канабіс та смолу канабісу.

Зазначається, що приховані наркотичні речовини були прикриті під чай, орегано, протеїнові добавки, фломастери та інші безпідставні предмети. Однак, результати експертних досліджень показали, що фактичним вмістом були наркотичні засоби: героїн і канабіс вагою майже 2 кг, більше сотні електронних пристроїв для вейпу зі смолою канабісу та 10 таблеток психотропної речовини МДМА.

Київська митниця повідомила правоохоронні органи про можливі кримінальні правопорушення, а спільно з СБУ розпочато слідство з метою виявлення осіб, причетних до незаконного обігу цих наркотиків та психотропних речовин. Двом фігурантам справи СБУ оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України.

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