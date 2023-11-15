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У США суд одного зі штатів не став знімати Дональда Трампа з президентських виборів

12:16, 15 листопада 2023
Суд у Мічигані відмовився зняти Трампа з виборів президента США 2024 року.
У США суд одного зі штатів не став знімати Дональда Трампа з президентських виборів
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У вівторок, 14 листопада, суддя штату Мічиган ухвалив, що колишній президент Дональд Трамп може бути в бюлетені для голосування на праймеріз у цьому штаті, передає АР.

Суддя Джеймс Редфорд відхилив аргументи про те, що роль Трампа у нападі на Капітолій США 6 січня 2021 року означає, що суд має визнати його неправомірним кандидатом у президенти.

Редфорд додав, що оскільки Трамп дотримувався законів штату, претендуючи на участь у праймеріз, він не може усунути екс-президента.

Нагадаємо, згідно з 14-ю поправкою, ратифікованою після Громадянської війни, посадовці США, які дали клятву дотримуватися Конституції, не можуть обіймати свої посади в майбутньому, якщо вони «брали участь у заколоті». Однак у Конституції не сказано, як забезпечити дотримання цієї заборони, і з 1919 року вона застосовувалася лише двічі.

Раніше ми писали, у Колорадо розпочався  судовий процес, який визначить, чи буде дискваліфікований колишній президент США Дональд Трамп на виборах 2024 року через його ймовірну причетність до штурму Капітолія.

Нагадаємо, у серпні 2023 року 45-му президенту США висунули офіційні обвинувачення за чотирма пунктами у зв’язку з його спробами обманом залишитися при владі після програних виборів 2020 року. У тому числі Трампу інкримінувалася змова з метою обману Сполучених Штатів; змова з метою перешкоджання офіційному процесу; перешкоджання та спроба перешкодити офіційному провадженню; змова проти прав.

Трамп, який знову бере участь у президентських виборах у США, відмовився в суді визнавати себе винним.

Раніше експрезиденту Дональду Трампу заборонили робити публічні заяви щодо співробітників суду та свідків, які беруть участь у кримінальній справі, де Трампа звинувачують у підбурюванні насильницького нападу на Капітолій.

Крім того, Трампа вже двічі оштрафували за його ремарку щодо співробітника суду. 

Додамо, Дональд Трамп може залишитись у бюлетенях для голосування — Верховний суд Міннесоти.

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