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У США розпочинається судовий процес щодо дискваліфікації Трампа на виборах 2024 року

16:21, 30 жовтня 2023
Позов має на меті заборонити головному виборчому чиновнику штату Колорадо вносити Дональда Трампа до виборчого бюлетеня.
У США розпочинається судовий процес щодо дискваліфікації Трампа на виборах 2024 року
Фото: newsweek.com
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У понеділок, 30 жовтня, у Колорадо розпочинається судовий процес, який визначить, чи буде дискваліфікований колишній президент США Дональд Трамп на виборах 2024 року через його ймовірну причетність до штурму Капітолія, передає Reuters.

У виданні вказують, що Трамп вже стикався з подібними позовами, які ініціювали правозахисні групи в Мічигані та Міннесоті, але справа в Колорадо є особливою через те, що є першою, яку вже скерували до суду. Очікується, що судовий розгляд у Денвері може тривати близько тижня.

Позов у Колорадо має на меті заборонити головному виборчому чиновнику штату вносити Трампа до виборчого бюлетеня. Позов був поданий правозахисною групою під назвою «Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні».

Сам Трамп заперечує причетність до протиправних дій під час штурму Капітолія 6 січня 2021 року, вчинених натовпом його прихильників, які хотіли перешкодити Конгресу засвідчити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у листопаді 2020 року.

Нагадаємо, у серпні 2023 року 45-му президенту США висунули офіційні обвинувачення за чотирма пунктами у зв’язку з його спробами обманом залишитися при владі після програних виборів 2020 року. У тому числі Трампу інкримінувалася змова з метою обману Сполучених Штатів; змова з метою перешкоджання офіційному процесу; перешкоджання та спроба перешкодити офіційному провадженню; змова проти прав.

Трамп, який знову бере участь у президентських виборах у США, відмовився в суді визнавати себе винним.

Раніше ми писали, що експрезиденту Дональду Трампу заборонили робити публічні заяви щодо співробітників суду та свідків, які беруть участь у кримінальній справі, де Трампа звинувачують у підбурюванні насильницького нападу на Капітолій.

Крім того, Трампа вже двічі оштрафували за його ремарку щодо співробітника суду. 

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