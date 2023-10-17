Трампу заборонили висловлюватись проти співробітників суду та прокурорів у справі про напад на Капітолій

Заборона на публічне висловлювання також стосується щодо свідків у справі.

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Експрезиденту Дональду Трампу заборонили робити публічні заяви щодо співробітників суду та свідків, які беруть участь у кримінальній справі, де Трампа звинувачують у підбурюванні насильницького нападу на Капітолій. Відповідне рішення ухвалила Федеральна суддя Таня Чуткан, передає Голос Америки.

Чуткан, зокрема заявила, що не дозволить Трампу, який не визнав себе винним у справі, «розпочати досудову наклепницьку кампанію» проти людей, причетних до справи, пише агентство Reuters.

Наказ судді забороняє Трампу та його адвокатам у справі чинити нападки особисто на спеціального прокурора Джека Сміта, прокурорів, які працюють з ним, і працівників суду. За наказом Трампу також заборонено обговорювати потенційних свідків тією мірою, якою це стосується їхніх свідчень на суді.

«Жодній іншій кримінально обвинуваченій особі не було б дозволено це робити, і я не дозволю такого і в цьому випадку», — цитує суддю Reuters.

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