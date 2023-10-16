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  1. У світі

Прокурор проситиме суд обмежити публічні заяви Трампа щодо осіб, які беруть участь у федеральній кримінальній справі

17:58, 16 жовтня 2023
Спеціальний прокурор США Джек Сміт проситиме суддю обмежити публічні заяви Дональда Трампа щодо осіб, які беруть участь у федеральній кримінальній справі.
Прокурор проситиме суд обмежити публічні заяви Трампа щодо осіб, які беруть участь у федеральній кримінальній справі
Джерело фото: Getty Images
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У понеділок, 16 жовтня, у Вашингтоні пройдуть судові слухання, де спеціальний прокурор США Джек Сміт проситиме суддю обмежити публічні заяви Дональда Трампа щодо осіб, які беруть участь у федеральній кримінальній справі, де його звинувачено в спробі скасувати свою поразку на президентських виборах 2020 року. Про це повідомляє «Голос Америки».

За словами прокурорів, «провокаційні публічні заяви» Трампа і його нападки в соціальних мережах на свідків та інших осіб, пов’язаних з розглядом справи, підривають довіру суспільства до судової системи, можуть вплинути на суд присяжних і спонукають інших погрожувати й переслідувати тих, кого критикує Трамп.

Сам Трамп і його адвокатська команда вважають такий запит Сміта спробою придушити його свободу слова у той час, як він проводить кампанію за республіканську номінацію на пост президента.

Водночас, зазначають у ЗМІ, суддя в іншій справі проти Трампа, вже видала наказ про заборону Трампу обговорювати персонал суду після того, як він накинувся у соцмережах на клерка судді.

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