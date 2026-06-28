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У Барселоні в храмі Саґрада Фамілія українізували написання назви Києва на вітражі базиліки

21:19, 28 червня 2026
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У Саґрада Фамілія замінили напис «Kiev» на українську транслітерацію «Kíiv».
У Барселоні в храмі Саґрада Фамілія українізували написання назви Києва на вітражі базиліки
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У Барселоні на вітражі базиліки Саґрада Фамілія змінили напис із російської транслітерації назви української столиці на коректну українську. Замість «Kiev» тепер використовується напис «Kíiv». Про це повідомили в МЗС України.

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Йдеться про один із вітражів у храмі Саґрада Фамілія — однієї з найвідоміших сакральних споруд у світі. Новий варіант вітража встановили на початку червня, до Дня Києва. Для цього попередній вітраж повністю демонтували, а виготовлення нового тривало близько шести тижнів.

Ініціатива зі зміни напису належала голові барселонської організації українського громадянського суспільства. Її підтримали голова парламенту Каталонії та команда базиліки. Також до процесу долучилося генеральне консульство України в Барселоні.

У МЗС зазначили, що відомство «системно працює над виправленням російських транслітерацій на коректні українські в різних містах світу та на географічних картах, а також підтримує такі ініціативи від української спільноти та друзів України».

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МЗС Іспанія

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