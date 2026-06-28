В Барселоне в храме Саграда Фамилия изменили написание названия Киева на витраже базилики

В Саграда Фамилия заменили надпись «Kiev» на украинскую транслитерацию «Kíiv».

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В Барселоне на витраже базилики Саграда Фамилия изменили надпись с русской транслитерации названия украинской столицы на корректную украинскую. Вместо «Kiev» теперь используется надпись «Kíiv». Об этом сообщили в МИД Украины.

Речь идет об одном из витражей в храме Саграда Фамилия — одном из самых известных сакральных сооружений в мире. Новый вариант витража установили в начале июня, ко Дню Киева. Для этого предыдущий витраж полностью демонтировали, а изготовление нового длилось около шести недель.

Инициатива по изменению надписи принадлежала главе барселонской организации украинского гражданского общества. Ее поддержали председатель парламента Каталонии и команда базилики. Также к процессу присоединилось генеральное консульство Украины в Барселоне.

В МИД отметили, что ведомство «системно работает над исправлением российских транслитераций на правильные украинские в различных городах мира и на географических картах, а также поддерживает такие инициативы со стороны украинской общины и друзей Украины».

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