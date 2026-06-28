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На Луганщині викрили директорку на привласненні понад 2,5 млн грн на фіктивному працевлаштуванні ВПО

20:31, 28 червня 2026
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Директорка релокованої компанії, за даними слідства, оформлювала переселенців на роботу без їх відома та отримувала державні компенсації.
На Луганщині викрили директорку на привласненні понад 2,5 млн грн на фіктивному працевлаштуванні ВПО
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Співробітники СБУ спільно з Нацполіцією викрили схему привласнення державних коштів, які спрямовувалися на компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

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За даними слідства, організаторкою схеми є директорка охоронної компанії, яка була релокована із Сіверськодонецька.

Як встановили правоохоронці, вона незаконно отримала в одній із державних установ персональні дані 189 переселенців із Луганщини та без їхнього відома «працевлаштувала» їх до своєї компанії. Фактично ці люди не працювали у фірмі та не отримували заробітної плати, а підприємство не здійснювало профільної діяльності.

Слідство встановило, що, користуючись державною програмою підтримки бізнесу, директорка систематично подавала через портал «Дія» заявки на отримання компенсацій за нібито працевлаштованих ВПО.

Задокументовано, що з серпня 2022 року по грудень 2023 року вона незаконно отримала від Луганського обласного центру зайнятості понад 2,5 млн грн. Отримані кошти, за даними слідства, вона перераховувала на власні банківські картки та витрачала на особисті потреби.

Оскільки фігурантка наразі переховується за кордоном, їй заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Йдеться про заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Наразі тривають заходи для її встановлення місцеперебування та затримання.

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СБУ Національна поліція Луганськ підозрюваний ВПО

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