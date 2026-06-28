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На водоймах України за тиждень загинули 46 людей, серед них 19 дітей — ДСНС

19:55, 28 червня 2026
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Рятувальники попереджають про різке зростання смертельних випадків під час літнього купального сезону.
На водоймах України за тиждень загинули 46 людей, серед них 19 дітей — ДСНС
Фото: ДСНС
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Літо є періодом відпочинку, але водночас і часом підвищеної небезпеки на воді. За даними ДСНС України, протягом цього тижня на водоймах країни загинули 46 людей, серед них — 19 дітей.

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Українцям рекомендується відпочивати лише у спеціально облаштованих і безпечних місцях для купання, триматися в межах зон, позначених буями, та обирати купання у супроводі рідних або друзів.

Також рятувальники радять пірнати тільки у перевірених і знайомих місцях, використовувати для плавання спеціально призначені та справні засоби, а також наголошують, що купання у стані алкогольного сп’яніння є смертельно небезпечним.

Окрему увагу приділяють безпеці дітей. У ДСНС підкреслюють необхідність постійного нагляду за ними біля води та доручення догляду лише відповідальним дорослим.

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ДСНС Україна

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