На Київщині дитина з’їла отруту для пацюків – суд звільнив матір від відповідальності

Жінку намагалися притягнути за неналежне виконання батьківських обов’язків, однак суд став на її бік.

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Вишгородський районний суд закрив провадження щодо матері, яка викликала швидку після того, як дитина взяла отруту для пацюків.

Обставини справи

За матеріалами справи, за місцем проживання матері з малолітнім сином складено протокол про адміністративне правопорушення, відповідно до якого мати ухилилася від виконання батьківських обов’язків. У протоколі зазначено, що малолітній син з’їв отруту для пацюків, яка зберігалася в доступному місці, що могло зашкодити здоров’ю дитини.

Мати у судовому засіданні пояснила, що проживає разом з малолітнім сином та батьком дитини в будинку, де створено всі належні умови для виховання та відпочинку дитини, для якого є окрема кімната. Вона перебувала вдома зі сином, на короткий час відволіклася та пішла в іншу кімнату. Повернувшись, побачила, що дитина грається з отруйною речовиною для пацюків. Ознак вживання отрути не виявила, проте з метою безпеки негайно викликала бригаду екстреної медичної допомоги. Мати стверджувала, що діяла добросовісно та без зволікання, виключно в інтересах дитини, без будь-якого умислу чи недбалого ставлення до батьківських обов’язків. Вона виконує батьківські обов’язки в повному обсязі, забезпечує дитину належними умовами проживання, харчування та приділяє їй достатньо уваги.

Надані в суді пояснення матері підтверджуються її письмовими поясненнями, а також випискою з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого. Згідно з випискою, дитина перебувала в обласній дитячій лікарні, де їй провели промивання шлунку. Стан дитини протягом цього періоду залишався стабільним, ознак отруєння не виявлено, після чого дитину виписано додому.

Що вирішив суд

Вишгородський районний суд Київської області розглянув матеріали справи № 363/602/26 та постановив: провадження в справі щодо матері за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення закрити за відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення.

Суд зазначив, що відповідно до статті 150 Сімейного кодексу України батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї, народу та Батьківщини, піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти та готувати її до самостійного життя.

Разом з тим, з досліджених матеріалів справи судом не встановлено жодних об’єктивних даних, які б свідчили про ухилення матері від виконання батьківських обов’язків або неналежне забезпечення умов життя і виховання малолітньої дитини. Навпаки, встановлено, що після виявлення потенційної небезпеки для здоров’я сина мати діючи добросовісно, невідкладно та своєчасно звернулася за медичною допомогою та вжила всіх можливих заходів для запобігання шкоди здоров’ю дитини.

Суд підкреслив, що акт обстеження умов проживання та виховання дитини до матеріалів справи не долучено, умови проживання не обстежено, а висновок у протоколі про доступність отрути є припущенням. Сам факт звернення матері до закладу охорони здоров’я за таких обставин не може бути підставою для висновку про невиконання нею батьківських обов’язків.

Суд дійшов висновку, що зібрані в справі матеріали не є підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності.

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