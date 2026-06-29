В Киевской области ребенок съел крысиный яд — суд освободил мать от ответственности

Женщину пытались привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, однако суд встал на ее сторону.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вышгородский районный суд прекратил производство по делу в отношении матери, которая вызвала скорую помощь после того, как ребенок съел крысиный яд.

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела, по месту жительства матери с малолетним сыном был составлен протокол об административном правонарушении, согласно которому мать уклонилась от выполнения родительских обязанностей. В протоколе указано, что малолетний сын съел крысиный яд, который хранился в доступном месте, что могло нанести вред здоровью ребенка.

Мать в ходе судебного заседания пояснила, что проживает вместе с малолетним сыном и отцом ребенка в доме, где созданы все необходимые условия для воспитания и отдыха ребенка, для которого отведена отдельная комната. Она находилась дома с сыном, на короткое время отвлеклась и ушла в другую комнату. Вернувшись, она увидела, что ребенок играет с ядовитым средством от крыс. Признаков употребления яда она не обнаружила, однако в целях безопасности немедленно вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Мать утверждала, что действовала добросовестно и без промедления, исключительно в интересах ребенка, без какого-либо умысла или халатного отношения к родительским обязанностям. Она выполняет родительские обязанности в полном объеме, обеспечивает ребенку надлежащие условия проживания, питания и уделяет ему достаточно внимания.

Пояснения матери, данные в суде, подтверждаются её письменными объяснениями, а также выпиской из медицинской карты амбулаторного (стационарного) пациента. Согласно выписке, ребенок находился в областной детской больнице, где ему провели промывание желудка. Состояние ребенка в течение этого периода оставалось стабильным, признаков отравления не выявлено, после чего ребенка выписали домой.

Что решил суд

Вышгородский районный суд Киевской области рассмотрел материалы дела № 363/602/26 и постановил: производство по делу в отношении матери по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях прекратить в связи с отсутствием в её действиях состава административного правонарушения.

Суд отметил, что в соответствии со статьей 150 Семейного кодекса Украины родители обязаны воспитывать ребенка в духе уважения к правам и свободам других людей, любви к своей семье, народу и Родине, заботиться о здоровье ребенка, ее физическое, духовное и нравственное развитие, обеспечивать получение полного общего среднего образования и готовить ее к самостоятельной жизни.

Вместе с тем, на основании изученных материалов дела судом не установлено никаких объективных данных, которые бы свидетельствовали об уклонении матери от выполнения родительских обязанностей или ненадлежащем обеспечении условий жизни и воспитания малолетнего ребенка. Напротив, установлено, что после выявления потенциальной опасности для здоровья сына мать, действуя добросовестно, незамедлительно и своевременно обратилась за медицинской помощью и приняла все возможные меры для предотвращения вреда здоровью ребенка.

Суд подчеркнул, что акт обследования условий проживания и воспитания ребенка к материалам дела не приобщен, условия проживания не обследованы, а заключение в протоколе о доступности яда является предположением. Сам факт обращения матери в медицинское учреждение при таких обстоятельствах не может служить основанием для вывода о неисполнении ею родительских обязанностей.

Суд пришел к выводу, что собранные по делу материалы не являются основанием для привлечения лица к административной ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.