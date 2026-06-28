На водоемах Украины за неделю погибли 46 человек, в том числе 19 детей — ГСЧС

Спасатели предупреждают о резком росте числа смертельных случаев в период летнего купального сезона.

Фото: ГСЧС

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Лето — это время отдыха, но в то же время и период повышенной опасности на воде. По данным ГСЧС Украины, в течение этой недели на водоемах страны погибли 46 человек, среди них — 19 детей.

Украинцам рекомендуется отдыхать только в специально оборудованных и безопасных местах для купания, не выходить за пределы зон, обозначенных буями, и купаться в сопровождении родных или друзей.

Также спасатели советуют нырять только в проверенных и знакомых местах, использовать для плавания специально предназначенные и исправные средства, а также подчеркивают, что купание в состоянии алкогольного опьянения является смертельно опасным.

Особое внимание уделяется безопасности детей. В ГСЧС подчеркивают необходимость постоянного присмотра за ними у воды и поручения присмотра только ответственным взрослым.

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