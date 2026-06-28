В Луганской области разоблачили директора, присвоившую более 2,5 млн грн за фиктивное трудоустройство ВПЛ

Директор передислоцированной компании, по данным следствия, оформляла переселенцев на работу без их ведома и получала государственные компенсации.

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Сотрудники СБУ совместно с Нацполицией раскрыли схему присвоения государственных средств, которые направлялись на компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.

По данным следствия, организатором схемы является директор охранной компании, которая была перемещена из Северскодонецка.

Как установили правоохранители, она незаконно получила в одном из государственных учреждений персональные данные 189 переселенцев из Луганской области и без их ведома «устроила» их на работу в свою компанию. Фактически эти люди не работали в фирме и не получали заработной платы, а предприятие не осуществляло профильной деятельности.

Следствие установило, что, пользуясь государственной программой поддержки бизнеса, директор систематически подавала через портал «Дия» заявки на получение компенсаций за якобы трудоустроенных ВПЛ.

Документально подтверждено, что с августа 2022 года по декабрь 2023 года она незаконно получила от Луганского областного центра занятости более 2,5 млн грн. Полученные средства, по данным следствия, она перечисляла на собственные банковские карты и тратила на личные нужды.

Поскольку фигурантка в настоящее время скрывается за границей, ей заочно сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения в особо крупных размерах, служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия, и легализации доходов, полученных преступным путем.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению её местонахождения и задержанию.

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