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В Луганской области разоблачили директора, присвоившую более 2,5 млн грн за фиктивное трудоустройство ВПЛ

20:31, 28 июня 2026
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Директор передислоцированной компании, по данным следствия, оформляла переселенцев на работу без их ведома и получала государственные компенсации.
В Луганской области разоблачили директора, присвоившую более 2,5 млн грн за фиктивное трудоустройство ВПЛ
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Сотрудники СБУ совместно с Нацполицией раскрыли схему присвоения государственных средств, которые направлялись на компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.

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По данным следствия, организатором схемы является директор охранной компании, которая была перемещена из Северскодонецка.

Как установили правоохранители, она незаконно получила в одном из государственных учреждений персональные данные 189 переселенцев из Луганской области и без их ведома «устроила» их на работу в свою компанию. Фактически эти люди не работали в фирме и не получали заработной платы, а предприятие не осуществляло профильной деятельности.

Следствие установило, что, пользуясь государственной программой поддержки бизнеса, директор систематически подавала через портал «Дия» заявки на получение компенсаций за якобы трудоустроенных ВПЛ.

Документально подтверждено, что с августа 2022 года по декабрь 2023 года она незаконно получила от Луганского областного центра занятости более 2,5 млн грн. Полученные средства, по данным следствия, она перечисляла на собственные банковские карты и тратила на личные нужды.

Поскольку фигурантка в настоящее время скрывается за границей, ей заочно сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения в особо крупных размерах, служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия, и легализации доходов, полученных преступным путем.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению её местонахождения и задержанию.

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СБУ Национальная полиция Луганск подозреваемый ВПЛ

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