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Не залишайте тварин у зачинених авто: поліція попередила про смертельну небезпеку під час спеки

22:29, 28 червня 2026
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У поліції пояснили, що домашнім тваринам складно охолоджуватися, тому вони швидко перегріваються, починають задихатися і можуть загинути.
Не залишайте тварин у зачинених авто: поліція попередила про смертельну небезпеку під час спеки
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Патрульна поліція Києва закликала водіїв не залишати домашніх тварин у зачинених автомобілях під час спекотної погоди, адже це може становити смертельну небезпеку для улюбленців.

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Правоохоронці наголошують, що температура всередині припаркованого на сонці автомобіля може зрости до небезпечного рівня лише за кілька хвилин. Через це у тварини може виникнути тепловий удар.

У поліції пояснили, що домашнім тваринам складно охолоджуватися, тому вони швидко перегріваються, починають задихатися і можуть загинути.

«Якщо берете улюбленця з собою — не залишайте його в авто, завжди беріть для хвостика прохолодну воду», - зазначили у поліції.

Патрульна поліція закликає власників відповідально ставитися до безпеки своїх домашніх улюбленців під час спекотної погоди.

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