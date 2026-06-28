Не залишайте тварин у зачинених авто: поліція попередила про смертельну небезпеку під час спеки

У поліції пояснили, що домашнім тваринам складно охолоджуватися, тому вони швидко перегріваються, починають задихатися і можуть загинути.

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Патрульна поліція Києва закликала водіїв не залишати домашніх тварин у зачинених автомобілях під час спекотної погоди, адже це може становити смертельну небезпеку для улюбленців.

Правоохоронці наголошують, що температура всередині припаркованого на сонці автомобіля може зрости до небезпечного рівня лише за кілька хвилин. Через це у тварини може виникнути тепловий удар.

У поліції пояснили, що домашнім тваринам складно охолоджуватися, тому вони швидко перегріваються, починають задихатися і можуть загинути.

«Якщо берете улюбленця з собою — не залишайте його в авто, завжди беріть для хвостика прохолодну воду», - зазначили у поліції.

Патрульна поліція закликає власників відповідально ставитися до безпеки своїх домашніх улюбленців під час спекотної погоди.

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