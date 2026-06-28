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Контракт для кухарів і бухгалтерів у ЗСУ: що пропонує нова система служби

16:55, 28 червня 2026
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Новий базовий контракт передбачає фіксовані виплати, визначений термін служби та відстрочку після його завершення.
Контракт для кухарів і бухгалтерів у ЗСУ: що пропонує нова система служби
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Армія функціонує не лише завдяки штурмовим підрозділам. Без кухарів, бухгалтерів, діловодів, майстрів і технічних спеціалістів робота жодної військової частини неможлива.

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У зв’язку з цим Міноборони запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців небойових посад, який передбачає чіткі умови служби, гарантоване грошове забезпечення та право на відстрочку після завершення контракту.

Хто може підписати базовий контракт

Базовий контракт можуть укласти:

  • військовозобов’язані;
  • діючі військовослужбовці.

Він поширюється на такі категорії посад:

  • діловоди;
  • бухгалтери;
  • кухарі;
  • майстри;
  • технічні спеціалісти;
  • інші фахівці небойових напрямків.

Термін служби та відстрочка

Строк дії контракту становить 24 місяці.

Після його завершення військовослужбовець отримує гарантовану відстрочку на 6 місяців. Вона додатково збільшується:

  • на 1 день за кожен день виконання бойових завдань;
  • на 1 місяць за кожен рік служби до 2022 року.

Грошове забезпечення

Контракт передбачає такі виплати:

  • базове грошове забезпечення — 20 000 грн;
  • додаткова винагорода за службу в тилу — 10 000 грн.

Таким чином, мінімальний рівень виплат становить від 30 000 гривень на місяць. Остаточна сума залежить від звання, посади, вислуги років і виконуваних завдань.

Додаткові умови

Якщо військовослужбовець залучається до виконання бойових завдань, виплати нараховуються за правилами бойового або піхотно-штурмового контракту.

Також при першому укладенні контракту передбачена одноразова виплата в розмірі від 27 000 до 33 000 гривень залежно від військового звання.

Окремо один раз на рік може надаватися допомога на оздоровлення — від 20 000 гривень.

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