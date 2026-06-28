Контракт для поваров и бухгалтеров в ВСУ: что предлагает новая система службы

Новый базовый контракт предусматривает фиксированные выплаты, определённый срок службы и отсрочку после её завершения.

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Армия функционирует не только благодаря штурмовым подразделениям. Без поваров, бухгалтеров, делопроизводителей, мастеров и технических специалистов работа ни одной воинской части невозможна.

В связи с этим Минобороны ввело новый базовый контракт для военнослужащих небоевых должностей, который предусматривает четкие условия службы, гарантированное денежное обеспечение и право на отсрочку после завершения контракта.

Кто может подписать базовый контракт

Базовый контракт могут заключить:

военнообязанные;

действующие военнослужащие.

Он распространяется на следующие категории должностей:

делопроизводители;

бухгалтеры;

повара;

мастера;

технические специалисты;

другие специалисты небоевых направлений.

Срок службы и отсрочка

Срок действия контракта составляет 24 месяца.

По его завершении военнослужащий получает гарантированную отсрочку на 6 месяцев. Она дополнительно увеличивается:

на 1 день за каждый день выполнения боевых задач;

на 1 месяц за каждый год службы до 2022 года.

Денежное довольствие

Контракт предусматривает следующие выплаты:

базовое денежное довольствие — 20 000 грн;

дополнительное вознаграждение за службу в тылу — 10 000 грн.

Таким образом, минимальный уровень выплат составляет от 30 000 гривен в месяц. Окончательная сумма зависит от звания, должности, выслуги лет и выполняемых задач.

Дополнительные условия

Если военнослужащий привлекается к выполнению боевых задач, выплаты начисляются в соответствии с правилами боевого или пехотно-штурмового контракта.

Кроме того, при первом заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере от 27 000 до 33 000 гривен в зависимости от воинского звания.

Отдельно один раз в год может предоставляться пособие на оздоровление — от 20 000 гривен.

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