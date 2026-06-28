  1. В Украине

Контракт для поваров и бухгалтеров в ВСУ: что предлагает новая система службы

16:55, 28 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новый базовый контракт предусматривает фиксированные выплаты, определённый срок службы и отсрочку после её завершения.
Контракт для поваров и бухгалтеров в ВСУ: что предлагает новая система службы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Армия функционирует не только благодаря штурмовым подразделениям. Без поваров, бухгалтеров, делопроизводителей, мастеров и технических специалистов работа ни одной воинской части невозможна.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В связи с этим Минобороны ввело новый базовый контракт для военнослужащих небоевых должностей, который предусматривает четкие условия службы, гарантированное денежное обеспечение и право на отсрочку после завершения контракта.

Кто может подписать базовый контракт

Базовый контракт могут заключить:

  • военнообязанные;
  • действующие военнослужащие.

Он распространяется на следующие категории должностей:

  • делопроизводители;
  • бухгалтеры;
  • повара;
  • мастера;
  • технические специалисты;
  • другие специалисты небоевых направлений.

Срок службы и отсрочка

Срок действия контракта составляет 24 месяца.

По его завершении военнослужащий получает гарантированную отсрочку на 6 месяцев. Она дополнительно увеличивается:

  • на 1 день за каждый день выполнения боевых задач;
  • на 1 месяц за каждый год службы до 2022 года.

Денежное довольствие

Контракт предусматривает следующие выплаты:

  • базовое денежное довольствие — 20 000 грн;
  • дополнительное вознаграждение за службу в тылу — 10 000 грн.

Таким образом, минимальный уровень выплат составляет от 30 000 гривен в месяц. Окончательная сумма зависит от звания, должности, выслуги лет и выполняемых задач.

Дополнительные условия

Если военнослужащий привлекается к выполнению боевых задач, выплаты начисляются в соответствии с правилами боевого или пехотно-штурмового контракта.

Кроме того, при первом заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере от 27 000 до 33 000 гривен в зависимости от воинского звания.

Отдельно один раз в год может предоставляться пособие на оздоровление — от 20 000 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные контракт военнослужащие военнообязанный

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Пропущенный срок по наследству во время войны придется доказывать в суде – Верховный Суд

Война больше не оправдание: Верховный Суд ужесточил подход к срокам принятия наследства.

Индивидуальный номер на авто могут уничтожить, а владельцы потерять деньги: почему у водителей есть всего лишь год

Получение индивидуального номерного знака по доверенности упрощает процедуру для водителей, однако игнорирование сроков получения или перерегистрации авто чревато потерей заказа и средств.

Пенсионер требовал признать невыплату индексированных пенсий «уголовным преступлением» и 24 млн гривен: что решил Верховный Суд

Великая Палата отказала пенсионеру, который требовал признать невыплату индексированных пенсий «уголовным преступлением».

БП ВС отступила от позиции 2016 года относительно статьи 69-1 УК: искреннего раскаяния недостаточно

БП ВС разъяснила, что для применения специальных правил назначения наказания, предусмотренных статьей 69-1 УК Украины, недостаточно лишь искреннего раскаяния и признания вины.

Реформа МСЭК: экспертные команды устанавливают инвалидность только на год при необратимом состоянии здоровья

Министерство здравоохранения уверяет, что система ОПФО работает по четким критериям, однако пациенты сталкиваются с игнорированием прямых норм закона.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]