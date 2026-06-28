Контракт для поваров и бухгалтеров в ВСУ: что предлагает новая система службы
Армия функционирует не только благодаря штурмовым подразделениям. Без поваров, бухгалтеров, делопроизводителей, мастеров и технических специалистов работа ни одной воинской части невозможна.
В связи с этим Минобороны ввело новый базовый контракт для военнослужащих небоевых должностей, который предусматривает четкие условия службы, гарантированное денежное обеспечение и право на отсрочку после завершения контракта.
Кто может подписать базовый контракт
Базовый контракт могут заключить:
- военнообязанные;
- действующие военнослужащие.
Он распространяется на следующие категории должностей:
- делопроизводители;
- бухгалтеры;
- повара;
- мастера;
- технические специалисты;
- другие специалисты небоевых направлений.
Срок службы и отсрочка
Срок действия контракта составляет 24 месяца.
По его завершении военнослужащий получает гарантированную отсрочку на 6 месяцев. Она дополнительно увеличивается:
- на 1 день за каждый день выполнения боевых задач;
- на 1 месяц за каждый год службы до 2022 года.
Денежное довольствие
Контракт предусматривает следующие выплаты:
- базовое денежное довольствие — 20 000 грн;
- дополнительное вознаграждение за службу в тылу — 10 000 грн.
Таким образом, минимальный уровень выплат составляет от 30 000 гривен в месяц. Окончательная сумма зависит от звания, должности, выслуги лет и выполняемых задач.
Дополнительные условия
Если военнослужащий привлекается к выполнению боевых задач, выплаты начисляются в соответствии с правилами боевого или пехотно-штурмового контракта.
Кроме того, при первом заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере от 27 000 до 33 000 гривен в зависимости от воинского звания.
Отдельно один раз в год может предоставляться пособие на оздоровление — от 20 000 гривен.
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