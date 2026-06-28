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Не оставляйте животных в закрытых автомобилях: полиция предупредила о смертельной опасности во время жары

22:29, 28 июня 2026
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В полиции объяснили, что домашним животным трудно охлаждаться, поэтому они быстро перегреваются, начинают задыхаться и могут погибнуть.
Не оставляйте животных в закрытых автомобилях: полиция предупредила о смертельной опасности во время жары
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Патрульная полиция Киева призвала водителей не оставлять домашних животных в закрытых автомобилях во время жаркой погоды, ведь это может представлять смертельную опасность для питомцев.

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Правоохранители подчеркивают, что температура внутри припаркованного на солнце автомобиля может повыситься до опасного уровня всего за несколько минут. Из-за этого у животного может возникнуть тепловой удар.

В полиции объяснили, что домашним животным трудно охлаждаться, поэтому они быстро перегреваются, начинают задыхаться и могут погибнуть.

«Если берете питомца с собой — не оставляйте его в автомобиле, всегда берите для хвостика прохладную воду», — отметили в полиции.

Патрульная полиция призывает владельцев ответственно относиться к безопасности своих домашних питомцев во время жаркой погоды.

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