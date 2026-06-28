Не оставляйте животных в закрытых автомобилях: полиция предупредила о смертельной опасности во время жары

В полиции объяснили, что домашним животным трудно охлаждаться, поэтому они быстро перегреваются, начинают задыхаться и могут погибнуть.

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Патрульная полиция Киева призвала водителей не оставлять домашних животных в закрытых автомобилях во время жаркой погоды, ведь это может представлять смертельную опасность для питомцев.

Правоохранители подчеркивают, что температура внутри припаркованного на солнце автомобиля может повыситься до опасного уровня всего за несколько минут. Из-за этого у животного может возникнуть тепловой удар.

В полиции объяснили, что домашним животным трудно охлаждаться, поэтому они быстро перегреваются, начинают задыхаться и могут погибнуть.

«Если берете питомца с собой — не оставляйте его в автомобиле, всегда берите для хвостика прохладную воду», — отметили в полиции.

Патрульная полиция призывает владельцев ответственно относиться к безопасности своих домашних питомцев во время жаркой погоды.

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