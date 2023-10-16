Прокурор будет просить суд ограничить публичные заявления Трампа в отношении лиц, участвующих в федеральном уголовном деле

Специальный прокурор США Джек Смит будет просить судью ограничить публичные заявления Дональда Трампа по поводу лиц, участвующих в федеральном уголовном деле.

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В понедельник, 16 октября, в Вашингтоне пройдут судебные слушания, где специальный прокурор США Джек Смит будет просить судью ограничить публичные заявления Дональда Трампа по поводу лиц, участвующих в федеральном уголовном деле, где его обвинено в попытке отменить свое поражение на президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает «Голос Америки».

По словам прокуроров, «провокационные публичные заявления» Трампа и его нападки в социальных сетях на свидетелей и других лиц, связанных с рассмотрением дела, подрывают доверие общества к судебной системе, могут повлиять на суд присяжных и побуждают других угрожать и преследовать тех, кого критикует Трамп.

Сам Трамп и его адвокатская команда считают такой запрос Смита попыткой подавить его свободу слова в то время, как он проводит кампанию за республиканскую номинацию на пост президента.

В то же время, отмечают в СМИ, судья по другому делу против Трампа, уже издала приказ о запрете Трампу обсуждать персонал суда после того, как он набросился в соцсетях на клерка судьи.

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